Иранцам, состоявшим в КСИР, разрешили въезжать в США

Бывшим военнослужащим КСИР будет разрешен въезд в США, если они «не представляют опасности для безопасности США».

Иранским мужчинам, которые служили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) в рамках обязательной военной службы, теперь будет разрешен въезд в Соединенные Штаты, говорится в уведомлении министра внутренней безопасности и госсекретаря США.

Согласно уведомлению, министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас и госсекретарь Энтони Блинкен после консультаций с генеральным прокурором Мерриком Гарландом решили, что аспекты Закона об иммиграции и гражданстве больше не будут применяться к лицам, которые «оказали незначительную материальную поддержку или ограниченную материальную поддержку обозначенной террористической организации».

Обозначенной террористической организацией называют организацию, включенную в черный список иностранных террористических организаций (ИТО) США, например КСИР Исламской Республики.

Однако в указе отмечалось, что «это решение может быть отменено по усмотрению и без предварительного уведомления в любое время в отношении всех без исключения лиц, на которых оно распространяется».

Уведомление было сделано за два дня до того, как министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахян и глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Жозеп Боррель объявили о скором возобновлении непрямых переговоров Ирана с Соединенными Штатами о возрождении ядерного пакта 2015 года.

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