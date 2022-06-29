Иран арестовал генерала КСИР, обвиненного в шпионаже в пользу Израиля

Генерал Али Насири был арестован через два месяца после того, как несколько десятков сотрудников программы противоракетной обороны министерства обороны Ирана были арестованы за утечку секретной военной информации.

Иранские власти арестовали генерала Корпуса стражей исламской революции в начале этого месяца по подозрению в шпионаже в пользу Израиля.

Арест генерала Али Насири произошел через два месяца после того, как несколько десятков сотрудников программы противоракетной обороны Министерства обороны Ирана были арестованы за утечку секретных военных разведданных, включая чертежи ракет в Израиль.

Насири служил старшим командиром в подразделении КСИР по защите информации.

Его арест взбудоражил руководство Тегерана, сообщили иранские чиновники СМИ, и некоторые из них потребовали отставки начальника разведки КСИР Хоссейна Таеба. Таеб попросил еще год, чтобы улучшить свое положение, но через несколько дней был отстранен.

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