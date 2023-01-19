Байден вскоре объявит о намерениях баллотироваться на второй срок — The Hill

16:00, Сегодня
Политика, Мировые новости
джо байден фото
Фото: depositphotos.com

Скандал с найденными в его офисе секретными документами, не изменили планы американского лидера.

Глава Соединенных Штатов Джо Байден в ближайшие несколько недель намерен объявить о своих планах идти на перевыборы в 2024 году.

Об этом пишет издание The Hill.

Сразу несколько их источников, знакомых с подготовкой к кампании, говорят, что Байден заявит об этом после выступления с обращением «О состоянии дел в государстве» 7 февраля. Более официальное заявление будет сделано ближе к весне.

Издание отмечает, что тот факт, что в офисе президента нашли тайные документы и это спровоцировало резонансный скандал, не изменил планов Байдена. Ожидается, что в ближайшие месяцы Байден будет рассказывать о победах, достигнутых под его руководством, в частности, об увеличении количества рабочих мест и замедлении темпов инфляции.

При этом демократы выражают обеспокоенность, что история с секретными файлами может повредить предстоящей кампании.

«Курсор» сообщал, что Блинкен сделал заявление о секретных документах Байдена.

«Курсор» также писал, что у Байдена нашли еще несколько секретных документов. Американские президенты имеют привычку оставлять у себя дома секретные государственные документы. Сначала несколько папок нашли у Трампа, а теперь и у Байдена.

 

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