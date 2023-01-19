Байден вскоре объявит о намерениях баллотироваться на второй срок — The Hill

Об этом пишет издание The Hill.
Сразу несколько их источников, знакомых с подготовкой к кампании, говорят, что Байден заявит об этом после выступления с обращением «О состоянии дел в государстве» 7 февраля. Более официальное заявление будет сделано ближе к весне.
Издание отмечает, что тот факт, что в офисе президента нашли тайные документы и это спровоцировало резонансный скандал, не изменил планов Байдена. Ожидается, что в ближайшие месяцы Байден будет рассказывать о победах, достигнутых под его руководством, в частности, об увеличении количества рабочих мест и замедлении темпов инфляции.
При этом демократы выражают обеспокоенность, что история с секретными файлами может повредить предстоящей кампании.
«Курсор» сообщал, что Блинкен сделал заявление о секретных документах Байдена.
«Курсор» также писал, что у Байдена нашли еще несколько секретных документов. Американские президенты имеют привычку оставлять у себя дома секретные государственные документы. Сначала несколько папок нашли у Трампа, а теперь и у Байдена.