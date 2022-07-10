Байдену покажут Железный купол прямо в аэропорту

Президент США увидит все оборонные технологии, которые должен был увидит на базе ВВС Израиля, в аэропорту — среди вооружения будет «Железный купол» и лазерная система «Iron Beam».

Президент США Джо Байден не будет посещать базу ВВС Пальмахим после приземления в Израиле, как планировалось изначально.

Вместо этого осмотрит ряд оборонных технологий, которые он должен был увидеть там, на специальной демонстрационной площадке, которая будет установлена в аэропорту.

В демонстрацию будет включена батарея противоракетной обороны «Железный купол», что является дружеским жестом на действия США по предоставлению Израилю дополнительных 500 миллионов долларов на замену батарей для этой системы после прошлогодней войны в Газе.

В программу поездки Байдена будет включен осмотр лазерной системы противоракетной обороны Iron Beam, которая предназначена для работы в тандеме с системами типа Iron Dome и сбивает более мелкие снаряды.