Байдену покажут Железный купол прямо в аэропорту

Президент США Джо Байден не будет посещать базу ВВС Пальмахим после приземления в Израиле, как планировалось изначально.
Вместо этого осмотрит ряд оборонных технологий, которые он должен был увидеть там, на специальной демонстрационной площадке, которая будет установлена в аэропорту.
В демонстрацию будет включена батарея противоракетной обороны «Железный купол», что является дружеским жестом на действия США по предоставлению Израилю дополнительных 500 миллионов долларов на замену батарей для этой системы после прошлогодней войны в Газе.
В программу поездки Байдена будет включен осмотр лазерной системы противоракетной обороны Iron Beam, которая предназначена для работы в тандеме с системами типа Iron Dome и сбивает более мелкие снаряды.
Курсор ранее писал, что Байден примет участие в церемонии открытия Маккабиады. Американский президент в ходе своего визита в Израиль также посетит Маккабиаду и даже примет участие в ее открытии — для этого полицейское командование Байдена уже проводит ревизии на стадионе Тедди.
Также сообщалось, что Байден первым поздравил Лапида со вступлением в должность премьер-министра. Американский президент Джо Байден первым из иностранных лидеров позвонил Яиру Лапиду и поздравил его со вступлением в должность главы правительства Израиля. Это произошло ночью после официального перехода полномочий от Беннета к Лапиду.