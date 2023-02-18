Белый дом: Байден направит сигнал путину во время визита в Польшу

О чем намерен заявить американский лидер в обращении к российскому президенту.

Президент США Джо Байден выступит 20 февраля в Польше с важным обращением. В нем он планирует отправить сигнал российскому лидеру владимиру путину накануне годовщины войны в Украине.

Об этом заявил представитель Белого дома по вопросам нацбезопасности Джон Кирби в ходе брифинга.

По его словам, в обращении Байдена будет идти речь о том, как США сплотили мир, чтобы поддержать народ Украины, защищающий свою свободу и демократию. Также американский лидер подтвердит дальнейшую поддержку Вашингтона Украине столько, сколько будет необходимость.

«И я подозреваю, что вы услышите, как он обращается к г-ну Путину, а также к российскому народу», — сказал Кирби.

Президент США Джо Байден посетит Польшу с двухдневным визитом 20 февраля. Там он проведет встречу с польским коллегой Анджеем Дудой и выступит с важны обращением в Варшаве. Также у политика запланирован ряд встреч с другими представителями правительства Польши.

Как писал «Курсор», с рядом заявлений готовится выступить накануне годовщины вторжения рф в украину и президент россии владимир путин. В британской разведке заявили, что речь будет идти о социальной поддержке мобилизованных россиян. Также в британском оборонном ведомстве утверждают, что кремлю становится все труднее оградить население от войны в Украине. Российский опрос, проведенный в декабре 2022 года, показал, что у 52% были друзья или родственники, которые участвовали в так называемой «специальной военной операции».

Напомним, В ISW считают, что кремль хочет «поглотить» белорусскую промышленность. Санкции, введенные против россии*, серьезно подорвали оборонную промышленность страны-агрессора, поэтому кремль, чтобы продолжать войну с Украиной и усиливать свою армию, нацелился на белорусские заводы.