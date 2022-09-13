Бен-Гвир призывает выделить больше средств на ультраортодоксов

Итамар Бен-Гвир заявил, что ультраортодоксальные дети имеют такое же право на выделение средств, как и арабские. Он считает, что требование ультраортодоксов ничтожны в сравнении с 53 миллиардами, выделенными Совету Шуры.

Председатель «Оцма Иегудит», депутат Кнессета Итамар Бен-Гвир поддерживает соглашение, подписанное между «Дегель Тора» и «Агудат Исраэль» после обещания Биньямина Нетаниягу сравнять бюджеты ультраортодоксального образования с общим, даже без профильного обучения.

«Ультраортодоксальные дети имеют право на бюджет», — написал Бен-Гвир. «Ребенок есть ребенок, и он не должен быть обделен. Мы против двойных стандартов».

По его словам, «это расизм. Они относятся к ультраортодоксам только покровительственно и пытаются их просвещать. Требования ультраортодоксов элементарны и равны нулю по сравнению с 53 миллиардами, которые Совет Шуры получил в ходе открытой проверки.»

Кроме того, Бен-Гвир сказал, что «есть и другие способы поощрения профильного обучения, помимо ущемления основных прав детей. Например — финансировать бесплатное усиление профильного обучения в ультраортодоксальных общинных центрах во второй половине дня.»

Депутат также заявил: «До сих пор правительство не сделало этого, хотя оно сохранило 3/4 бюджета на образование для ультраортодоксов. Ультраортодоксы — наши братья. Хватит лицемерия».

Ранее мы рассказывали, что Авигдор Либерман извинился за свои слова в адрес Беньямина Нетаниягу, которого он сравнил со Сталиным и Геббельсом. Он утверждает, что не хотел «причинить кому-либо вред, и уж тем более не в таком вопросе — как Холокост и Вторая мировая война».

Также «Курсор» сообщал, что партия Оцма Иегудит пополнилась новым членом.