Партия Смотрича и Бен-Гвира пополнилась новым членом

Партия «Оцма Йегудит» заявила о своем шестом представителе, который получает 12-е место в едином списке накануне выборов в Кнессет 25-го созыва.

Партия Смотрича и Бен Гвира «Ционут а-Датит» пополнилась новым лицом — им станет Лимор Сон Хар-Мелех.

Об этом сообщил Телеграм-канал Что там у евреев.

Лимор 43 года, она мать 10 детей, проживает в Шавей Шомрон. Она займёт 12 место в партийном списке «Оцма Йегудит».

Она считает себя большим патриотом Израиля и является одним из лидеров борьбы за возвращение израильтян в Хомеш и северную Самарию. Раньше Лимор жила там со своим мужем Шули Хар Мелех, который был убит в теракте, а она также пострадала и была ранена.

После долгой реабилитации она вернулась, чтобы возглавить борьбу против депортации из северной Самарии и стала одним из символов этой борьбы.

Около двух десятилетий Лимор Сон Хар-Мелех занимается воспитанием сионизма и любви к стране, а также читает лекции для молодежи, учащихся подготовительных школ и солдат по всей стране. Занимается преподаванием литературы и образовательным консультированием, в то же время она также является лектором и инструктором по физическому и психическому здоровью в различных условиях.

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Напомним, что Либерман заявил, что Нетаниягу отравляет всю политическую систему Израиля и обвинил председателя «Ликуда» в попытке очернить его имя.