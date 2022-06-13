Беннет: Если мятежники не вернутся — правительство падет через две недели

Премьер-министр Израиля призвал всех мятежных депутатов вернуться в коалицию, иначе, по его словам, правительство падет через две недели, что приведет к новым выборам.

В Кнессете премьер-министр Нафтали Беннет заявил, что его пошатнувшейся коалиции осталось жить всего неделю или две, если только депутаты-мятежники не вернутся в лоно партии и не вернут коалиции большинство.

«Есть члены коалиции, которые до сих пор не осознали важность наступившего часа», — говорит он. «Я обращаюсь к членам коалиции, которые настроены голосовать против правительства: у нас есть неделя или две, чтобы разобраться с этим, и тогда мы сможем продолжать долгое время. Если нет — тогда это конец».

Беннет заявил, что «мы боремся за правительство, но оно зависит от сложной коалиции».

Он также обрушился с критикой на оппозицию за то, что она делает его правительство бессильным.

«За все годы работы Кнессета не было такой недостойной оппозиции, которая бы так стремилась к выжженной земле, как вы», — говорит он.

Кроме того, он высмеял отрицания оппозиции по поводу переговоров с лидером «РААМа» Мансуром Аббасом.

Курсор ранее писал, что Орбах прекратит голосовать за коалицию. Ряд израильских СМИ сообщил о том, что Нир Орбах не будет голосовать за законопроекты коалиции до тех пор, пока не будет принят закон о поселенцах.