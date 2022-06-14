Беннет: Ливан должен сосредоточиться на улучшении жизни граждан, а не на спорах

Премьер-министр Израиля на встрече с итальянским коллегой заявил, что Ливан благодаря добыче газа мог бы значительно улучшить жизнь своих граждан.

В тот же день, когда посланник США Амос Хохштейн встречается с президентом Ливана в попытке разрешить продолжающийся морской спор между Иерусалимом и Бейрутом, премьер-министр Нафтали Беннет обрушился с критикой на северного соседа Израиля.

«Очень жаль, что руководство Ливана, вместо того чтобы добывать газ на благо своих граждан, занимается внутренними и внешними спорами», — заявил Беннет во время встречи с находящимся с визитом премьер-министром Италии Марио Драги.

«Я предлагаю ливанскому правительству использовать эту возможность для улучшения ливанской экономики и построения лучшего будущего для ливанского народа», — добавляет Беннет.

Курсор ранее писал, что стало известно, сколько раз Израиль находился в воздушном пространстве Ливана за последние 15 лет. Израиль регулярно выполняет полеты над Ливаном, утверждая, что они необходимы для противодействия продолжающимся усилиям «Хизбаллы» по увеличению своего ракетного арсенала, а также ее проекту создания высокоточных ракет, который продолжается с помощью Ирана.

Также сообщалось, что Хизбалла продолжает угрожать Израилю срывом добычи газа на месторождении Кариш. Генсек террористической организации «Хизбалла» Хасан Насралла заявил, что его боевики имеют возможность помешать Израилю добывать газ на месторождении Кариш.