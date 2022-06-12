Стало известно, сколько раз Израиль находился в воздушном пространстве Ливана за последние 15 лет

Израиль регулярно выполняет полеты над Ливаном, утверждая, что они необходимы для противодействия продолжающимся усилиям «Хизбаллы» по увеличению своего ракетно-ракетного арсенала, а также ее проекту создания высокоточных ракет, который продолжается с помощью Ирана.

По данным нового ливанского веб-сайта, за последние 15 лет самолеты израильских ВВС совершали полеты в воздушном пространстве Ливана не менее 22 000 раз.

Об этом передает The Jerusalem Post.

Веб-сайт AirPressure.org утверждает, что 22 111 израильских истребителей, разведывательных самолетов, беспилотных летательных аппаратов и ракет летали в ливанском небе в общей сложности восемь с половиной лет, причем многие из этих полетов продолжались в среднем четыре часа 35 минут.

Один полет БПЛА в сентябре 2008 г. длился 770 минут, а другой в августе 2008 г. длился 1135 минут и пролетел над Айтаруном, Захлой, Рияком, Баальбеком, Рас-эль-Матном, Баабдой, Бейрутом, Алей и Накурой. Другой полет длился 1125 минут и пролетел над деревнями Кфар-Кила, Кфар-Чуба и Накура на юге Ливана.

«Суммарная продолжительность этих полетов составляет 3098 дней. Это 8,5 лет постоянного нахождения самолетов и беспилотников в небе», — говорится на сайте.

Согласно веб-сайту, наибольшее количество израильских истребителей, вошедших в воздушное пространство Ливана за один день, составило 56. Это было 26 июля 2010 г. А наибольшее количество БПЛА, вошедших в воздушное пространство Ливана за один день, составило 92 (2 июля 2008 г.).

Ранее редакция писала, что Беннет обратился к мировому сообществу с предупреждением.