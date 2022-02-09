Беннет о скандале с полицейским шпионажем: «Мы еще не знаем, было ли это»

Во время пресс-конференции, на которой был представлен план по снижению налогов, премьер-министру Нафтали Беннету задали вопрос о предполагаемом использовании полицией шпионских программ для взлома телефонов десятков граждан.

Об этом пишет Times Of Israel.

«Вопрос в том, произошло или не произошло то, что было опубликовано в последние несколько дней», — говорит Беннет. «Повсеместное использование приказов полиции и фишинг в отношении гражданских лиц не может происходить в условиях демократии».

Премьер-министр говорит, что «мы до сих пор не знаем, действительно ли это произошло». Он говорит, что нынешнее расследование Министерства юстиции поддержано Моссадом и ШАБАКом. Они проведут глубокое расследование обвинений.

«Как только мы узнаем, что произошло и произошло ли это, я проведу самое широкое и масштабное расследование».

Курсор ранее писал, что стало известно, кто ещё стал жертвой неправомерного использования шпионского ПО полицией. Расследование показывает, что использование программного обеспечения NSO, не было «локальным» и не ограничивалось несколькими случаями. ПО стало одним из самых полезных инструментов, используемых полицией для сбора разведданных.

Также сообщалось, что министр общественной безопасности признал, что полиция использовала Pegasus без разрешения. Министр общественной безопасности Омер Бар-Лев впервые рассказал о новых сообщениях о том, что израильская полиция без ордера использовала шпионское ПО Pegasus для свержения бывшего премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

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