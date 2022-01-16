Беннет опроверг слухи о сделке с Нетаниягу и признании им вины

Беннет заявил, что «политические комментаторы» должны отложить в сторону свои домыслы о судебном процессе над Нетаниягу.

Премьер-министр Нафтали Беннет попытался положить конец спекуляциям о политических последствиях сделки о признании вины с лидером оппозиции Биньямином Нетаниягу в начале воскресного заседания кабинета министров.

Об этом пишет JPost.

«Политические комментаторы могут отложить в сторону свои домыслы и графики и перестать беспокоиться», — сказал Беннет своим министрам в своем первом выступлении по поводу переговоров. «Правительство Израиля работает и будет продолжать работать хорошо и спокойно, день за днем, для граждан Израиля».

Министр финансов Авигдор Либерман выступил против соглашения о признании вины с Нетаниягу на радио KAN в воскресенье утром, заявив, что такая сделка была бы «несправедливой». Он сказал, что его доверенное лицо, бывший заместитель министра партии «Исраэль Бейтену» Фаина Киршенбаум, была приговорена к десяти годам тюремного заключения за преступления менее тяжкие, чем те, в которых обвиняется Нетаниягу.»

Министр здравоохранения Ницан Горовиц осудил потенциальную сделку о признании вины, написав в воскресенье в Твиттере, что «никто не подвергал верховенство закона в Израиле большей опасности, чем Нетаниягу».

«Против самых коррумпированных мы должны найти справедливость», — написал Горовиц. «В этом заключается интерес общества».

Курсор ранее писал, что Нетаниягу начал переговоры по поводу заключения судебной сделки. Бывший премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу начал вести переговоры с генпрокурором Авихаем Мандельблитом. Предполагается, что это будет означать, что 72-летний Нетаниягу окончит свою политическую карьеру.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.