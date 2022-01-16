Либерман: Сделка с Нетаниягу о признании вины — большой взрыв израильской политики

Либерман считает, что Нетаниягу не смотря на возможность признания вины все равно работает «над лазейкой, которая позволит ему вернуться к власти».

Министр финансов Авигдор Либерман в субботу вечером прокомментировал возможность того, что бывший премьер-министр Биньямин Нетаниягу подпишет соглашение о признании вины.

Об этом пишет Arutz Sheva.

«Сделка с Нетаниягу — это большой взрыв политической системы. Выборы преемника руководства «Ликуда» — это процесс, который займет несколько месяцев, и я надеюсь, что это хорошее правительство продолжит функционировать. Нет необходимости волноваться», — сказал Либерман в интервью 12 каналу новостей.

«Я не сомневаюсь, что он работает над лазейкой, которая позволит ему вернуться к власти», — заявил он.

Между тем, бывший министр юстиции Амир Охана (Ликуд) сказал, что надеется, что сделка о признании вины не будет подписана.

«Каждый день, когда мы видим, что происходит в окружном суде Иерусалима, мы видим позор правоохранительной системы, которая должна поддерживать моральную чистоту, честность, справедливость — она выставляется напоказ», — пояснил он. «Это необходимая часть ремонта, который там нужно сделать, и там многое нужно исправить».

Курсор ранее писал, что Нетаниягу начал переговоры по поводу заключения судебной сделки. Бывший премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу начал вести переговоры с генпрокурором Авихаем Мандельблитом. Предполагается, что это будет означать, что 72-летний Нетаниягу окончит свою политическую карьеру.

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