Беннет опроверг заявление своего экс-помощника Шимрит Меир

Нафтали Беннет отреагировал на интервью своего помощника Шимрит Меир и заявил, что она делала свою работу исключительно хорошо. Он отказался критиковать Меир, однако опроверг один пункт.

Покидающий свой пост премьер-министр Нафтали Беннет отреагировал на язвительное интервью своего бывшего дипломатического советника Шимрит Меир, в котором она заявила, что он не справился с управлением правительством и поддался на политический «шантаж».

Отказываясь нападать на нее в ответ, Беннет говорит, что Меир, которая стала первой из нескольких высокопоставленных сотрудников, ушедших в отставку в прошлом месяце, «делала свою работу исключительно хорошо».

Однако он отрицает один пункт, упомянутый Меир, настаивая на том, что «ни на одном этапе опора на Объединенный список не рассматривалась и не практиковалась». Это относится к оппозиционной партии, состоящей преимущественно из арабов, которая, по словам Меир, рассматривалась Беннетом как потенциальный союзник для принятия законов по мере сокращения его коалиции.