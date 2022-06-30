Беннет опроверг заявление своего экс-помощника Шимрит Меир

Покидающий свой пост премьер-министр Нафтали Беннет отреагировал на язвительное интервью своего бывшего дипломатического советника Шимрит Меир, в котором она заявила, что он не справился с управлением правительством и поддался на политический «шантаж».
Отказываясь нападать на нее в ответ, Беннет говорит, что Меир, которая стала первой из нескольких высокопоставленных сотрудников, ушедших в отставку в прошлом месяце, «делала свою работу исключительно хорошо».
Однако он отрицает один пункт, упомянутый Меир, настаивая на том, что «ни на одном этапе опора на Объединенный список не рассматривалась и не практиковалась». Это относится к оппозиционной партии, состоящей преимущественно из арабов, которая, по словам Меир, рассматривалась Беннетом как потенциальный союзник для принятия законов по мере сокращения его коалиции.
Курсор ранее писал, что Беннет провел церемонию передачи власти Лапиду. Беннет провел брифинг для вступающего в должность премьер-министра Лапида и благословил его молитвой. В полночь Лапид будет официально приведен к присяге.
Также сообщалось, что Ганц рассказал, в чем была особенность правительства Беннета-Лапида. Министр обороны Бени Ганц сказал, что коалиция стала доказательством того, что представители всех слоев израильского общества могут работать вместе над принятием законов на благо всех граждан Израиля.