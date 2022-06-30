Ганц рассказал, в чем была особенность правительства Беннета- Лапида

Бени Ганц написал в своем Твиттере после роспуска Кнессета: «Мы показали, что все части общества могут работать вместе для общего блага».

Министр обороны Бени Ганц сказал, что коалиция стала доказательством того, что представители всех слоев израильского общества могут работать вместе над принятием законов на благо всех граждан Израиля.

«К сожалению, для Кнессета 24-го созыва занавес опустился», — написал Ганц в Твиттере.

«Нам удалось принять множество законов от имени граждан Израиля. Мы доказали, что можно объединить все слои израильского общества», — отметил он.

«Наша задача — взять то, что было сделано, укрепить хорошие элементы и продолжать делать больше в следующем Кнессете», — закончил Ганц.

Напомним, что Израиль отправится на выборы 1 ноября после того, как попытка оппозиции назначить выборы на 25 октября потерпела неудачу.

«Курсор» ранее сообщил, что Беннет окончательно отказался от участия в следующих выборах в Кнессет. Премьер-министр Нафтали Беннет сообщил об отказе от участия в предстоящих выборах в Кнессет. И хотя он ранее говорил об этом предварительном решении в СМИ, но сегодня это стало неожиданностью для Айелет Шакед.

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