Беннет отправится с официальном визитом в Бахрейн

В ноябре принц Салман пригласил Беннета посетить Бахрейн, и спустя 3 месяца премьер-министр отбывает в островное государство для того, чтобы провести ряд политических встреч и укрепить отношения между странами.

В понедельник вечером премьер-министр Нафтали Беннет отправится с 24-часовым визитом в Бахрейн, сообщила его канцелярия.

Эта поездка станет первым в истории визитом израильского премьер-министра в островное государство, которое нормализовало отношения с Израилем в 2020 году.

Беннет встретится с правителем Бахрейна, королем Хамадом бин Исой Аль Халифой, и наследным принцем и премьер-министром страны, Салманом бин Хамадом Аль Халифой.

Беннет и принц Салман встретились в ноябре в кулуарах конференции по климату COP26 в Глазго, Шотландия, где кронпринц пригласил премьер-министра посетить страну.

Согласно офису Беннета, встреча будет посвящена углублению двусторонних отношений между странами, после того как они подписали соглашение о нормализации в рамках Авраамовых соглашений в сентябре 2020 года. Они также обсудят региональные экономические и дипломатические вопросы, включая технологические инновации.

Беннет также планирует встретиться с министрами финансов, иностранных дел, промышленности и транспорта Бахрейна, а также с членами небольшой местной еврейской общины.

Курсор ранее писал, что в Бахрейне будет работать офицер ЦАХАЛа. Офицер ЦАХАЛа будет направлен в Бахрейн для работы в рамках международной коалиции по борьбе с пиратством и терроризмом, для обеспечения нормального судоходства. В коалицию войдут представители из 34 государств.

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