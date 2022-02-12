В Бахрейне будет работать офицер ЦАХАЛа

Важно, что это первый случай, когда израильский офицер направлен на постоянной основе в арабскую страну с подобной миссией. Пока что его должность и имя держатся в тайне.

Офицер ЦАХАЛа будет направлен в Бахрейн для работы в рамках международной коалиции по борьбе с пиратством и терроризмом, для обеспечения нормального судоходства. В коалицию войдут представители из 34 государств.

Пока что должность, звание и имя офицера, который поедет в арабскую страну, не называются. При этом точно известно, что он из Военно-морских сил Израиля.

Ранее редакция Курсора сообщала, что минобороны предотвратило попытку контрабанды 10 000 патронов в Газу. Министерство обороны Израиля предотвратило попытку контрабанды более 10 000 патронов, а также пистолета террористическим группировкам в Газе в последние дни.

Кроме того, мы писали, что все военнослужащие ЦАХАЛа получат право на 4-ю дозу вакцины от COVID. По словам представителей ЦАХАЛа, право на получение четвертой дозы вакцины теперь имеет любой военнослужащий старше 18 лет, у которого прошло более четырех месяцев после третьей дозы.

Еще напомним, что солдаты ЦАХАЛа ликвидировали трех боевиков в Шхеме.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.