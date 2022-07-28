Беннет отрицает заявления СМИ о том, что его экс-советник слил секретную информацию

Бывший премьер-министр и глава Моссада заявляют, что Шимрит Меир не виновна ни в какой утечке данных и «действовала исключительно на высоком профессиональном уровне».

Бывший премьер-министр Нафтали Беннет опубликовал необычное совместное заявление с главой Моссада Давидом Барнеа, в котором недвусмысленно и резко опроверг сообщение газеты «Haaretz» о том, что его бывший советник Шимрит Меир слил секретную информацию о секретной операции.

Беннет и Барнеа отрицают, что кто-либо из них когда-либо подозревал Меир в утечке информации или проводил расследование по поводу такой утечки. Скорее, по их словам, все они действовали согласованно и сообща, чтобы предать информацию огласке по «необходимым оперативным причинам».

Они называют статью в Haaretz «полной чушью» и говорят, что Меир, которая резко критиковала Беннета после ухода с поста, действовала исключительно на высоком профессиональном уровне и в координации с Беннетом.

В заявлении также осуждается доклад за женоненавистнический «сборник сплетен», разжигаемый «двумя недовольными советниками, которые должны были посвятить больше своего времени важной работе, которую им доверили, а не ревности, сплетням и внутренним ссорам».

Беннет, который в настоящее время является альтернативным премьер-министром и не участвует в предстоящих выборах, после ухода с поста премьер-министра ведет относительно скромную деятельность.

Курсор ранее писал, что Лапид предложил Беннету должность министра иностранных дел. Нафтали Беннет в понедельник получил предложение от Лапида стать министром иностранных дел. По предварительным данным, Беннет отказался от должности.

Также сообщалось, что 35% израильтян выступают за единый блок от Яадут а-Тора и ШАС. До выборов осталось 100 дней, а в право-религиозном лагере пока нет единства. «Дегель а-Тора» хочет отделиться от «Агудат Исраэль», хотя это существенно понижает их шансы на выход в правительство.

Кроме того, Гилад Шарон претендует на место в списке Ликуда на праймериз на следующей неделе. Партия Ликуд проведет свои праймериз 3 августа, и Гилад Шарон, сын покойного премьер-министра Ариэля Шарона, объявил, что будет баллотироваться в список партии.