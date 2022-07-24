Гилад Шарон претендует на место в списке Ликуда на праймериз на следующей неделе

Ранее Гилад Шарон заявлял, что если бы его отец не перенес инсульт, лишивший его трудоспособности, ситуация в Газе была бы совсем другой.

Партия Ликуд проведет свои праймериз 3 августа, и Гилад Шарон, сын покойного премьер-министра Ариэля Шарона, объявил, что будет баллотироваться в список партии.

«Я выдвинул свою кандидатуру на место в национальном списке кандидатов Ликуда на праймериз партии», — объявил Гилад Шарон в воскресенье, опубликовав сообщение на своей странице в Twitter. Мои друзья в Ликуде, мне нужна ваша поддержка, мне нужно, чтобы вы были со мной, чтобы мы могли решить горячие вопросы, стоящие перед государством Израиль. Присоединяйтесь ко мне, чтобы мы могли вернуться к власти и восстановить управление».

Ранее Курсор писал, что МЕРЕЦ на грани развала: еще один депутат уходит из политики. Министр окружающей среды Тамар Зандберг заявила, что возьмет перерыв в политической жизни и не будет участвовать в следующих выборах.

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