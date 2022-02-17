Беннет поблагодарил Пелоси за постоянную поддержку Израиля

Премьер-министр Беннет встретился со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси и обсудил с ней различные стратегические вызовы, которые стоят перед государством Израиль.

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в четверг встретился с делегацией Демократического конгресса во главе со спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси (D-CA) в офисе премьер-министра в Иерусалиме.

На встрече также присутствовали посол США в Израиле Майк Герцог и посол США в Израиле Том Найдс.

Премьер-министр Беннет подчеркнул теплые связи между Израилем и США и важность двухпартийной поддержки Израиля.

Среди тем, обсуждавшихся на встрече, были основные стратегические вызовы, стоящие перед Государством Израиль, особенно иранская ядерная проблема.

Премьер-министр Беннет поблагодарил спикера Пелоси за ее поддержку в продвижении финансирования США для «Железного купола» и подчеркнул важность скорейшего завершения этого процесса.

«Нэнси, спасибо за инициативу этого визита», — сказал Беннет. «Я слышал прекрасные отзывы от всех, кто с вами встречался. Я хочу лично поблагодарить вас за вашу постоянную поддержку Израиля. У нас здесь прекрасная страна, довольно суровое место, но с прекрасными людьми. Вы выступаете в защиту Израиля. Ваш отец, да упокоится он с миром, выступил в защиту евреев в самый темный час нашей истории, когда за евреев было нелегко заступиться. Я хочу поблагодарить вас».

Курсор ранее писал, что Нэнси Пелоси и члены Конгресса посетили Кнессет. Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, которая однажды назвала ядерную сделку с Ираном 2015 года «дипломатическим шедевром», прибывает в Израиль, когда усилия США по повторному заключению соглашения достигают критической точки.

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