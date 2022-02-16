Нэнси Пелоси и члены Конгресса посетили Кнессет

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, которая однажды назвала ядерную сделку с Ираном 2015 года «дипломатическим шедевром», прибывает в Израиль, когда усилия США по повторному заключению соглашения достигают критической точки.

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла в Кнессет в среду в рамках своего первого официального визита в Израиль за более чем два года.

Об этоп передает Haaretz.

Пелоси и делегация членов Конгресса прибыли в страну во вторник, и переговоры по Ирану в Вене наверняка будут в повестке дня.

Пелоси подписала гостевую книгу в зале Шагала Кнессета, написав, что связи в области безопасности между Израилем и США стабильны и крепки и что «наша дружба вечна».

«Мы надеемся завершить трансфер помощи для Iron Dome в ближайшее время. Наша делегация также находится здесь, чтобы продемонстрировать нашу приверженность решению», — заявила Пелоси.

Как ранее писал Курсор, Израиль заблокировал продажу Соединенными Штатами батарей противоракетной обороны «Железный купол» Украине из-за хрупкого баланса, который он должен поддерживать в отношениях с Москвой и Киевом.

Также Курсор писал, что ВМС США рассматривают возможность добавления беспилотных израильских лодок к своим совместным операциям на Ближнем Востоке, что может усилить растущую роль Израиля в региональных военных соглашениях, поскольку это нормализует отношения с бывшими противниками в Персидском заливе.

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