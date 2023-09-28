Беннет похвалил Мансура Аббаса и заявил о захвате Израиля

Политик считает, что высказал не очень популярную точку зрения в отношении арабского деятеля.

Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет дал интервью еврейским СМИ в Великобритании, где он критически высказался в адрес нынешнего правительства нашей страны.

Об этом сообщает Telegram-канал "Сегодня в Израиле".

"Израиль, похоже, получил наглядный урок того, как выглядит правительство экстремистов. Это ужасно. Мы отнюдь не хотим, чтобы нас захватили крайние радикалы. Они не представляют того, чего хочет большинство израильтян", – сказал он.

Кроме этого, Беннет лестно высказался в адрес Мансура Аббаса, назвав его смелым человеком и храбрым арабским лидером.

"Я знаю, что, возможно, не очень популярно так говорить – проще просто атаковать арабов и завоевать популярность. Но Мансур Аббас проложил новый путь для Израиля. Поверьте, арабы будут частью Израиля", – добавил он.

Ранее мы писали, что глава партии НДИ Авигдор Либерман посетил слушание в БАГАЦе касательно апелляции партии НДИ против Закона о порядке признания недееспособности премьер-министра. Он сказал, что это заведомо неразумный закон, позволяющий Нетаниягу уйти в отставку лишь "после его похорон".

По его мнению, законодательные процессы прошли под персональным давлением "охваченного паранойей" премьер-министра, а Кнессет не является местом, чтобы купировать приступы подобной паранойи. Депутат добавил, что речь идет о персональном законе, который меняет правила по ходу игры, и он не позволит этому произойти".

Также "Курсор" сообщал, что министр финансов Смотрич резко прокомментировал слушания в Верховном суде по закону об отводе.