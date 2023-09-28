Смотрич резко прокомментировал слушания в Верховном суде по закону об отводе

Смотрич назвал слушания в Верховном суде по закону об отводе «нелегитимными».

Министр финансов Бецалель Смотрич назвал слушание в Верховном суде по закону об отводе «нелегитимным».

Об этом пишет The Times Of Israel.

«Нация добилась того, чтобы ее голос был услышан на выборах, и неизбранные должностные лица не могут отрицать выбор народа, - говорится в его заявлении. — Судьи не могут отменить Основной закон и уж тем более придумать для себя или генерального прокурора полномочия по свержению избранного премьер-министра».

Тем временем лидеры протестов против реформы судебной системы правительства сравнили министра юстиции Ярива Левина с адвокатом мафии из-за его комментариев в адрес Верховного суда перед сегодняшними ключевыми слушаниями по закону об отводе премьер-министра.

«Левин продолжает вести себя как адвокат сицилийской мафии и посылает угрозы в суд, когда начинается дискуссия, — говорится в их заявлении. — Подобное мафиозное поведение бывает только при диктатуре.

«Человек, возглавляющий опасный государственный переворот, который сокрушает Государство Израиль, уже знает, что миллионы людей выйдут на защиту суда и стражей [демократии] перед лицом его действий», — заявили они.

Отметим также, что депутат Кнессета Симха Ротман раскритиковал Верховный суд за согласие даже обсудить возможность отмены правительственного закона об отводе.

«Само существование такой дискуссии в демократическом государстве – это очень крайний поступок. Это похоже на то, как будто правительство ведет дискуссию об отмене выборов», — заявил Ротман в интервью Армейскому радио.

Курсор напоминает, что об арестах и вмешательстве ШАБАКа — что происходило накануне слушаний в Верховном суде.