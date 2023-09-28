Либерман выступил с требованием в здании Верховного суда и раскритиковал Нетаниягу

Глава партии НДИ Авигдор Либерман прибыл на слушание в Верховном суде по апелляции партии НДИ против Закона о порядке признания недееспособности премьер-министра.
Политик заявил, что «речь идет о заведомо неразумном законе, который позволяет премьер-министру отправиться в отставку только после его похорон».
«Более того, законодательный процесс проходил под персональным давлением охваченного паранойей премьера, а Кнессет — не место для купирования приступов его паранойи», — сказал Либерман.
Депутат отметил, что «это персональный закон, меняющий правила по ходу игры, и мы не позволим этому случиться». По его словам, все законы, принятые этим правительством, «отражают безумие системы, это действительно самое провальное правительство в истории Израиля, правительство, приведшее страну к полному хаосу в угоду личным интересам его главы и партнеров».
Либерман потребовал, чтобы суд признал закон не имеющим юридической силы, в крайнем случае перенести его на рассмотрение Кнессета следующего созыва.
«Безусловно, в отличие от других, мы примем любое постановление Верховного суда, но считаем, что этому закону нет места в своде законов Государства Израиль», — заключил Либерман.
Напомним, что в Иерусалиме проходят слушания в Верховном суде по закону об отводе премьер-министра.
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Ранее Курсор писал, что Смотрич резко прокомментировал слушания в Верховном суде по закону об отводе.
Курсор также сообщал об арестах и вмешательстве ШАБАКа — что происходило накануне слушаний в Верховном суде.