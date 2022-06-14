Беннет поприветствовал новость о визите Байдена в Израиль

Премьер-министр Израиля заявил, что визит президента США углубит особые отношения и стратегическое партнерство между двумя странами и покажет шаги, предпринимаемые США для интеграции Израиля в Ближний Восток.

Премьер-министр Нафтали Беннет приветствует долгожданную новость о том, что президент США Джо Байден посетит Израиль в следующем месяце.

В заявлении канцелярии премьер-министра говорится, что визит Байдена, запланированный на 13-14 июля, «углубит особые отношения и стратегическое партнерство между двумя странами».

«Поездка, в рамках которой запланирована виртуальная встреча с лидерами ОАЭ и Индии, также покажет шаги, предпринимаемые США для интеграции Израиля в Ближний Восток и повышения процветания всего региона», — говорится в заявлении премьер-министра.

Курсор ранее писал, что визит Байдена в Израиль перенесен на даты 13-14 июля. Запланировано, что в ходе визита на Ближний Восток Джо Байден также посетит Саудовскую Аравию, где встретится с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом и обсудит с ним саудовско-израильские отношения.

Также сообщалось, что Байден заявил, что визит на Ближний Восток в июле будет посвящен национальной безопасности израильтян. Ожидается, что 14 июля Байден встретится с высшим эшелоном израильских лидеров, включая премьер-министра Нафтали Беннета, министра обороны Бени Ганца, министра иностранных дел Яира Лапида и президента Ицхака Герцога.