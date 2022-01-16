Беннет поприветствовал спасение заложников из техасской синагоги

Беннет поблагодарил полицию США за спасение заложников из синагоги и заявил, что Израиль поддерживает всех евреев в борьбе с антисемитизмом.

Премьер-министр Нафтали Беннет поприветствовал освобождение заложников из техасской синагоги и заявил, что Израиль поддерживает евреев всего мира в борьбе с антисемитизмом.

Об этом пишет Times of Israel.

«С облегчением и благодарностью за то, что заложники конгрегации Бет Исраэль в Колливилле, штат Техас, были спасены. Я благодарю правоохранительные органы и группы на местах, которые быстро и мужественно отреагировали на обеспечение безопасности заложников», — написал премьер в Твиттере.

«Это событие является ярким напоминанием о том, что антисемитизм все еще жив, и мы должны продолжать бороться с ним во всем мире. Еврейской общине в Колливилле и во всем мире: вы не одиноки — мы едины с вами», — говорит Беннетт.

Курсор ранее писал, что полиция США усиливает меры безопасности для евреев в крупных городах. Полиция Нью-Йорка, Лос-Анджелеса и Далласа усилила патрулирование еврейских районов в субботу после того, как злоумышленник взял в заложники евреев в синагоге в городе Колливилл, штат Техас.

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