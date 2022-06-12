Беннет провел четвертую за несколько дней встречу с Орбахом

Депутат от партии Ямина в очередной раз встретился с премьер-министром, однако, как сообщают СМИ, эта беседа не принесла плодов, так Орбах считает, что правительство вскоре падет.

Премьер-министр Нафтали Беннет провел очередную встречу с коллегой по партии «Ямина» Ниром Орбахом, которого называют одним из наиболее вероятных перебежчиков из правительства, находящегося на грани краха.

Эти двое также встречались ранее сегодня утром и после встречи заявили, что им нечего сообщить. На прошлой неделе они также встречались вечером в среду и четверг. В промежутках между ними Орбах встречался со вторым номером Ямины, министром внутренних дел Айелет Шакед, и членом партии Абиром Карой.

По сообщениям СМИ, Орбах сказал Беннету, что у коалиции нет шансов на долгосрочное выживание, и что ее распад — лишь вопрос времени.

Курсор ранее писал, что Ринави Зуаби рассказала, как полностью «потеряла веру» в лидеров коалиции. На вопрос, уйдет ли она, Зуаби сказала: «Я нахожусь в таком положении, когда у меня полное отсутствие доверия к некоторым лидерам коалиционных партий».

Также сообщалось, что Кнессет намерен повторно рассмотреть закон о правах жителей Иудеи и Самарии. Правительство готовится к очередной попытке провести голосование по закону о применении израильского законодательства к поселенцам в Иудее и Самарии. На этот раз закон пытаются единогласно провести через министерский комитет по законодательству.