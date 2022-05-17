Беннет во время визита в поселение: Сейчас нам больше всего нужно единство

Премьер-министр Израиля посетил поселение Элькана в честь 45-летие со дня его основания и пообщался с поселенцами, призвав их не отказываться от контакнтов с другими людьми.

Премьер-министр Нафтали Беннет нанес визит в поселение Элькана в Иудее и Самарии и призвал к единству.

«Это самая большая потребность народа Израиля сейчас — единство», — говорит Беннет. «Единство заключается в контакте с другими людьми, даже если они левые».

На церемонии, посвященной 45-летию со дня основания Эльканы, Беннет сказал, что «перед лицом насилия со стороны врага сионистским ответом всегда были поселения, безопасность и иммиграция».

Курсор ранее передавал, что РААМ заявил об успехах в переговорах с правительством. Партия РААМ сообщила о своем первом ощутимом достижении на переговорах, которые она провела с заместителем премьер-министра Яиром Лапидом о возвращении партии в коалицию.

Также сообщалось, что Беннет заявил: «Я призываю Нетаниягу опомниться и поддержать закон для бойцов ЦАХАЛа». Беннет заявил, что он понимает, почему Айман Удэ выступает против закона «Об учебе», который предоставляет стипендии выпускникам боевых частей. Однако он не знает, почему Нетаниягу присоединился к нему вопреки закону.