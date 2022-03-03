Беннет: Возобновление ядерной сделки с Ираном представляет реальную опасность

Беннет в ходе встречи с командующим Центральным командованием США подчеркнул, что Иран после подписания сделки будет представлять еще больше опасности странам Ближнего Востока.

Премьер-министр Нафтали Беннет встретился с генералом Кеннетом Маккензи, покидающим пост командующего Центральным командованием США, которое контролирует американские вооруженные силы в регионе.

Согласно заявлению офиса Беннета, они обсудили «общие проблемы безопасности, стоящие перед Израилем и США, и, прежде всего, агрессию Ирана в регионе».

«Премьер-министр также подчеркнул реальную опасность подписания [мировыми] державами ядерного соглашения [с Ираном], если и когда это произойдет», — говорится в заявлении.

Беннет благодарит Маккензи за его «вклад в укрепление безопасности и стабильности в регионе, а также за значительное сотрудничество между Государством Израиль и Соединенными Штатами в период его пребывания в должности.»

Ранее МакКензи встретился с президентом Исааком Герцогом и министром обороны Бени Ганцем.

Ожидается, что он уйдет в отставку из вооруженных сил США в ближайшие месяцы, и его сменит генерал-лейтенант Майкл Курилла, который в настоящее время занимает должность командующего 18-м воздушно-десантным корпусом армии США.

Курсор ранее писал, что Беннет заявил «Если мировые лидеры не будут действовать быстро, Украина может быть полностью уничтожена». Сегодня Беннет призвал мировых лидеров действовать быстро, чтобы возобновить переговоры между Россией и Украиной, предупредив, что война может перерасти в «разрушение и полное уничтожение».

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