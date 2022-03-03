Беннет: Если мировые лидеры не будут действовать быстро, Украина может быть полностью уничтожена

Сегодня Беннет призвал мировых лидеров действовать быстро, чтобы возобновить переговоры между Россией и Украиной, предупредив, что война может перерасти в «разрушение и полное уничтожение».

Премьер-министр Нафтали Беннет заявил сегодня утром, 3 марта, что Украина может быть «полностью уничтожена, если мировые лидеры не будут действовать быстро».

Беннет призвал «основных игроков мира действовать быстро и усадить обе стороны с поля боя за стол переговоров». В соответствии со своей политикой после начала войны на прошлой неделе он не назвал Россию участником войны.

«Война — ужасная вещь, — сказал Беннетт, — сейчас все выглядит плохо, и может стать еще хуже: уничтожение жизни, полное уничтожение Украины, миллионы беженцев. Пока еще не поздно». Напомним, что прошлой ночью Израиль проголосовал за осуждение России на Генеральной Ассамблее ООН вместе со 140 другими странами.

Ранее редакция Курсора сообщала, что с начала войны РФ выпустила по Украине более 180 ракет. В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины сообщили, что российские войска нарушают все нормы международного права. Они обстреливают объекты гражданской инфраструктуры, а также прибегают к убийствам мирных жителей, к мародерству. При этом моральный дух оккупантов очень низкий.

Кроме того, мы писали, что в ходе боевых действий погибли два украинских футболиста, один из которых еврей.

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