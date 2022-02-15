Беннет встретился с королем Бахрейна Аль Халифой в его дворце

Впервые в истории лидер Израиля встретился с лидером Бахрейна в Манаме. В ходе переговоров Беннет заявил, что прибыл в Бахрейн «с духом доброй воли» и заявил, что намерен сделать все для того, чтобы укрепить сотрудничество с союзным государством.

Премьер-министр Нафтали Беннет встретился с королем Бахрейна Хамадом бин Исой Аль Халифой в его дворце в Манаме.

Ранее в тот же день Беннет встретился с наследным принцем Салманом бин Хамадом Аль Халифой, где сказал ему: «Я приехал из Израиля с духом доброй воли, сотрудничества, стремления стоять вместе перед лицом общих вызовов».

Встреча, как сообщается, прошла за закрытыми дверьми. После переговоров двух лидеров к разговору присоединилась члены делегаций для обсуждения ряда вопросов, представляющих взаимный интерес.

Премьер-министр вошел в историю как первый израильский премьер-министр, совершивший официальный визит в Бахрейн.

Курсор ранее писал, что Беннет обещает помочь Бахрейну в борьбе с Ираном. Премьер-министр Нафтали Беннет, который находится в знаменательной поездке в Бахрейн, заявил местной газете в интервью, опубликованном во вторник, что Израиль будет противостоять Ирану и его ставленникам в регионе и помогать своим союзникам.

Кроме того, Беннет возмущен тем, что Ганц попал в Бахрейн быстрее него. Поездка премьер-министра Нафтали Беннета в Бахрейн состоялась менее чем через две недели после поездки туда министра обороны Бенни Ганца, и, согласно сообщениям СМИ, Беннет и его люди злятся, что не успели первыми.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.