СМИ: Беннет возмущен тем, что Ганц попал в Бахрейн быстрее него

Помощники Беннета посетовали в общении с репортёрами на то, что Ганц зная о запланированной поездке Беннета отправился в Бахрейн раньше, чем это сделал премьер-министр.

Поездка премьер-министра Нафтали Беннета в Бахрейн состоялась менее чем через две недели после поездки туда министра обороны Бенни Ганца, и, согласно сообщениям СМИ, Беннет и его люди злятся, что не успели первыми.

Согласно сообщениям, помощники Беннета жалуются, что Ганц знал о поездке Беннета, которая была запланирована первой, и все равно запланировал свою заранее.

«Ему не нужно было планировать свою поездку так близко», — сетует источник, близкий к Беннету.

Офис Ганца ответил на обвинения: «Трудно поверить, что кто-то из канцелярии премьер-министра мог сказать что-то настолько детское».

Возможно, есть повод для еще большего недовольства: Репортер, отправившийся в поездку с Беннетом, отмечает, что по государственному телевидению во время их приземления показывают интервью не с кем иным, как с Ганцем.

Курсор ранее писал, что Беннет отправится с официальном визитом в Бахрейн. В ноябре принц Салман пригласил Беннета посетить Бахрейн, и спустя 3 месяца премьер-министр отбывает в островное государство для того, чтобы провести ряд политических встреч и укрепить отношения между странами.

Кроме того, в Бахрейне будет работать офицер ЦАХАЛа. Офицер ЦАХАЛа будет направлен в Бахрейн для работы в рамках международной коалиции по борьбе с пиратством и терроризмом, для обеспечения нормального судоходства. В коалицию войдут представители из 34 государств.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.