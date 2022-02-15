Беннет обещает помочь Бахрейну в борьбе с Ираном

Премьер-министр Нафтали Беннет, который находится в знаменательной поездке в Бахрейн, заявил местной газете в интервью, опубликованном во вторник, что Израиль будет противостоять Ирану и его ставленникам в регионе и помогать своим союзникам.

Об этом пишет The Jerusalem Post.

«Мы будем сражаться с Ираном и его сторонниками в регионе день и ночь. Мы будем помогать нашим друзьям в укреплении мира, безопасности и стабильности всякий раз, когда нас об этом попросят», — сказал Беннет в интервью, опубликованном на арабском языке для государственной газеты «Аль-Айям».

Планируется, что премьер-министр встретится с правителем Бахрейна королем Хамадом бин Исой Аль Халифой и наследным принцем и премьер-министром страны Салманом бин Хамадом Аль Халифой. Бахрейн нормализовал отношения с Израилем в конце 2020 года в рамках «Соглашений Авраама» — серии соглашений между Израилем и арабскими государствами, поддерживаемых Вашингтоном. В декабре Беннет посетил другое государство Персидского залива, участвующее в соглашениях Авраама, Объединенные Арабские Эмираты.

И Израиль, и Бахрейн видят в Иране ключевую угрозу. Правящее суннитское меньшинство Бахрейна опасается влияния Ирана на шиитское большинство страны, которое исторически было исключено из процесса принятия решений. Иран также на протяжении многих лет неофициально поддерживал революционные группы в Бахрейне.

Как ранее писал Курсор, Беннет возмущен тем, что Ганц попал в Бахрейн быстрее него.

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