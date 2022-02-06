Беннет: ядерная сделка не повысит стабильность и не предотвратит атаку Израиля по Ирану

Беннет заявил, что «в настоящее время мы восполняем пробелы и наращиваем военную мощь Израиля на годы и даже десятилетия вперед. Израиль сохранит свободу действий в любом случае, с соглашением или без него».

Премьер-министр Нафтали Беннет подразумевает, что Израиль может нанести военный удар по Ирану, даже если Исламская Республика и мировые державы восстановят ядерную сделку 2015 года.

Об этом пишет Times Of Israel.

«Самой большой угрозой для государства Израиль является Иран», — заявил Беннет на еженедельном заседании кабинета министров в Иерусалиме. «Как правительство, мы несем ответственность за решение проблемы иранской ядерной программы и, конечно, следим за ходом венских переговоров».

«Наша позиция хорошо известна и ясна: соглашение — в соответствии с очевидными условиями — нанесет ущерб способности справиться с ядерной программой. Любой, кто думает, что соглашение повысит стабильность, ошибается», — добавил он, согласно сообщению из его офиса. «Оно временно отсрочит обогащение урана, но все мы в регионе заплатим за это тяжелую, непропорционально высокую цену».

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что Израиль предотвратил попытку Ирана завербовать граждан в качестве шпионов.

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