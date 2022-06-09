Беннет завершил внезапный визит в ОАЭ

Премьер-министр Израиля пробыл в ОАЭ всего несколько часов, однако за это время успел встретиться с правителем страны Мохаммедом бен Заидом аль Нахайяном и министром иностранных дел.

Премьер-министр Нафтали Беннет завершил свой внезапный визит в Объединенные Арабские Эмираты и вернулся в Израиль после встречи с новым правителем страны Мохаммедом бен Заидом аль Нахайяном и министром иностранных дел Абдуллой бен Заидом.

Согласно офису Беннета, он провел два часа во дворце главы государства, чтобы обсудить «ряд экономических и региональных вопросов», по всей вероятности, имея в виду застопорившиеся ядерные переговоры по Ирану в Вене, марионеточные силы Ирана, Авраамовы соглашения и последствия российского вторжения в Украину.

Курсор ранее писал, что Беннет прибыл в Абу-Даби для встречи с президентом ОАЭ. «Я выражаю королевской семье свои соболезнования и соболезнования народа Израиля в связи с кончиной президента шейха Халифы бин Заида, который помог проложить путь к партнерству между Израилем и Эмиратами», — заявил Беннет в четверг.

Также сообщалось, что США, Великобритания, Франция и Германия стремятся осудить Иран в МАГАТЭ. В совместном заявлении для Совета управляющих МАГАТЭ, который собирается на этой неделе, Великобритания, Франция и Германия заявили, что они настоятельно призывают Иран прекратить эскалацию своей ядерной программы и срочно заключить обсуждаемую сделку.