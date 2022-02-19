Бенни Ганц сегодня встретится с вице-президентом США Камалой Харрис

Министр обороны Бенни Ганц сегодня вечером встретиться с вице-президентом США Камалой Харрис в Мюнхене.
Это будет вторая встреча Харрис с израильским чиновником с момента вступления в должность в январе 2021 года. Ранее вице-президент встречалась с министром иностранных дел Яиром Лапидом во время его визита в Вашингтон в октябре прошлого года.
В настоящее время Ганц находится в Германии на Мюнхенской конференции по безопасности, проходящей на фоне эскалации напряженности в Украине. В рамках конференции министр обороны в воскресенье примет участие в дискуссии, посвященной Авраамовым соглашениям.
Ранее в субботу Ганц встретился с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, министром обороны Юаншером Бурчуладзе и министром иностранных дел Давидом Залкалиани, чтобы обсудить региональные проблемы и области возможного сотрудничества между Израилем и Грузией.
Курсор ранее писал, что ЦАХАЛ допрашивает военнослужащих в связи со смертью американца палестинского происхождения в Иудее и Самарии.
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