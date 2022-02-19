Бенни Ганц сегодня встретится с вице-президентом США Камалой Харрис

Ожидается, что Бенни Ганц и Камала Харрис сделают акцент на переговорах по иранской ядерной сделке, а также на продолжающемся кризисе в Украине.

Министр обороны Бенни Ганц сегодня вечером встретиться с вице-президентом США Камалой Харрис в Мюнхене.

Это будет вторая встреча Харрис с израильским чиновником с момента вступления в должность в январе 2021 года. Ранее вице-президент встречалась с министром иностранных дел Яиром Лапидом во время его визита в Вашингтон в октябре прошлого года.

В настоящее время Ганц находится в Германии на Мюнхенской конференции по безопасности, проходящей на фоне эскалации напряженности в Украине. В рамках конференции министр обороны в воскресенье примет участие в дискуссии, посвященной Авраамовым соглашениям.

Ранее в субботу Ганц встретился с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, министром обороны Юаншером Бурчуладзе и министром иностранных дел Давидом Залкалиани, чтобы обсудить региональные проблемы и области возможного сотрудничества между Израилем и Грузией.

Курсор ранее писал, что ЦАХАЛ допрашивает военнослужащих в связи со смертью американца палестинского происхождения в Иудее и Самарии.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.