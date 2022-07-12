Блинкен будет сопровождать Байдена в турне по Ближнему Востоку

Государственный секретарь США Энтони Блинкен будет сопровождать президента США Джо Байдена, который сегодня вечером отправится в свою первую поездку на Ближний Восток в качестве президента, сообщает Государственный департамент.
Уже давно ожидалось, что Блинкен присоединится к Байдену, однако сегодняшнее заявление является первым официальным подтверждением со стороны администрации Байдена.
Блинкен будет сопровождать Байдена в Израиле, Иудее, Самарии и в Саудовской Аравии.
Госдепартамент сообщает, что цели поездки администрации — «консультации с израильскими, палестинскими, персидскими и региональными партнерами по целому ряду приоритетов, включая углубление связей США в регионе, региональную безопасность, поддержку решения о двух государствах и противодействие общим угрозам, включая угрозы со стороны Ирана».
Находясь в Саудовской Аравии на саммите GCC+3, Байден и Блинкен «обсудят интеграционные усилия по поддержке региональной стабильности и процветания, а также другие общие интересы», — говорится в сообщении Госдепартамента.
«Курсор» писал, что США намерены сократить срок визита Байдена на Ближний Восток. Запланированная десятидневная поездка американского президента по странам Ближнего Востока может быть скорректирована и сделана менее насыщенной.
Также мы информировали, что перед визитом Байдена в Тель-Авиве вывесили флаги ПА. Запланированный на 13 июля приезд американского президента внес множество изменений в жизнь Израиля. Также в понедельник в Тель-Авиве заметили вывешенные рядом с израильским флаги ПА.