Блинкен будет сопровождать Байдена в турне по Ближнему Востоку

Государственный секретарь США прибудет в Израиль вместе с Джо Байденом. Цель поездки — консультации с израильскими, палестинскими, персидскими и региональными партнерами по целому ряду приоритетов.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен будет сопровождать президента США Джо Байдена, который сегодня вечером отправится в свою первую поездку на Ближний Восток в качестве президента, сообщает Государственный департамент.

Уже давно ожидалось, что Блинкен присоединится к Байдену, однако сегодняшнее заявление является первым официальным подтверждением со стороны администрации Байдена.

Блинкен будет сопровождать Байдена в Израиле, Иудее, Самарии и в Саудовской Аравии.

Госдепартамент сообщает, что цели поездки администрации — «консультации с израильскими, палестинскими, персидскими и региональными партнерами по целому ряду приоритетов, включая углубление связей США в регионе, региональную безопасность, поддержку решения о двух государствах и противодействие общим угрозам, включая угрозы со стороны Ирана».

Находясь в Саудовской Аравии на саммите GCC+3, Байден и Блинкен «обсудят интеграционные усилия по поддержке региональной стабильности и процветания, а также другие общие интересы», — говорится в сообщении Госдепартамента.