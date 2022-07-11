США намерены сократить срок визита Байдена на Ближний Восток

Запланированная десятидневная поездка американского президента по странам Ближнего Востока может быть скорректирована и сделана менее насыщенной.

Беспокойство по поводу способности 79-летнего президента Джо Байдена выдержать десятидневную поездку за границу было одной из причин, по которой Белый дом решил отложить часть тура по странам Ближнего Востока.

Об этом в воскресенье сообщила администрация Белого дома.

Первоначально сообщалось, что Джо Байден посетит Израиль и Саудовскую Аравию после участия в саммите G7 в Германии. Но позже Белый дом объявил, что поездка на Ближний Восток будет отложена по причинам, связанным с расписанием.

Тогда сообщалось, что администрация США работает над заключением соглашения по передаче Египтом контроля над несколькими островами в Красном море Саудовской Аравии. При этом сделка пройдет в рамках соглашения, в котором Эр-Рияд также предпримет шаги по нормализации отношений с Израилем, имеющим интересы на этих островах.

Соглашение еще дорабатывается, и Белый дом рассчитывает решить все вопросы до прибытия в пятницу Байдена в Саудовскую Аравию на саммит лидеров стран Ближнего Востока. Перед саммитом он два дня проведет в Израиле, посетив также Иудею и Самарию.

Американские чиновники настаивают, что президент остается интеллектуально активным, регулярно задавая жесткие вопросы на брифингах и звоня помощникам поздно ночью по поводу слабого места, зарытого глубоко в меморандуме. Однако десятидневная насыщенная поездка может слишком утомить его.

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