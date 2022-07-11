Перед визитом Байдена в Тель-Авиве вывесили флаги ПА

Запланированный на 13 июля приезд американского президента внес множество изменений в жизнь Израиля. Также в понедельник в Тель-Авиве заметили вывешенные рядом с израильским флаги ПА.

В преддверии визита Байдена в Израиль обнаружены террористические флаги Палестинской автономии, развевающиеся в Тель-Авиве.

Об этом сообщил Телеграм-канал Израильские трудовыебудни.

Визит Байдена ожидается в среду-четверг. Американский президент посетит Израиль, Иудею и Самарию, после этого отправится в Саудовскую Аравию на саммит лидеров стран Ближнего Востока. Целью его поездки администрация Белого дома называет обсуждение стратегического партнерства стран региона, «основанного на общих интересах и ответственности с сохранением приверженности фундаментальным американским ценностям».

Сообщается, что акция проплачена ультралевой организацией «Шалом Ахшав».

«Курсор» сообщал, что Байден примет участие в церемонии открытия Маккабиады. Американский президент в ходе своего визита в Израиль также посетит Маккабиаду и даже примет участие в ее открытии — для этого полицейское командование Байдена уже проводит ревизии на стадионе Тедди.

Также редакция ранее писала, что Байден первым поздравил Лапида со вступлением в должность премьер-министра. Американский президент Джо Байден первым из иностранных лидеров позвонил Яиру Лапиду и поздравил его со вступлением в должность главы правительства Израиля. Это произошло ночью после официального перехода полномочий от Беннета к Лапиду.

Мы информировали, что США намерены сократить срок визита Байдена на Ближний Восток. Запланированная десятидневная поездка американского президента по странам Ближнего Востока может быть скорректирована и сделана менее насыщенной.