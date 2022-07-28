Блинкен и лавров проведут переговоры: впервые с начала войны

Блинкен заявил, что телефонный разговор с министром иностранных дел россии сергеем лавровым не обойдется без Украины.

Госсекретарь США Энтони Блинкен проведет телефонный разговор с министром иностранных дел россии сергеем лавровым*. Их разговор станет первым после полномасштабного вторжения россии в Украину.

Американский дипломат сказал, что разговор с лавровым может состояться в конце этой недели. В частности, они планируют обсудить экспорт зерна из Украины морским путем. Блинкен также заявил, что телефонный разговор с министром иностранных дел россии не обойдется без Украины.

Политики также планируют обсудить «предметное предложение», сделанное США россии несколько недель назад, об освобождении двух американцев, находящихся в российской тюрьме — Пола Уилана и Бриттни Гринер.

Ранее Курсор писал, что эксперт заявил, что может произойти еще один перелом в войне рф против Украины. Эксперт прогнозирует новые удары ВСУ по российским позициям.