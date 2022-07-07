Блинкен — Лапиду: США хотят, чтобы виновный в убийстве Абу Акле был найден

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил вчера по телефону премьер-министру Израиля Яиру Лапиду, что, хотя Госдепартамент пришел к выводу, что ЦАХАЛ не убивал Ширин Абу Акле преднамеренно, он все же хочет добиться ответственности за этот инцидент.
Экспертиза пули, использованной для убийства Абу Акле, проведенная координатором по безопасности США в Иерусалиме, показала, что она слишком повреждена, чтобы сделать окончательное заключение. Однако, изучив результаты экспертиз Израиля и ПА, КСБ США заявил в понедельник, что смертельный выстрел, скорее всего, был произведен с позиции ЦАХАЛа.
Хотя Израиль был недоволен последним заключением, он полагал, что вопрос исчерпан, сообщили израильские официальные лица.
Однако это оказалось не так, поскольку Блинкен все же поднял этот вопрос в своем разговоре с Лапидом, в ходе которого он также поздравил его с назначением на пост премьер-министра.
Ранее Курсор писал, что в ПА согласились передать американцам пулю, убившую журналистку Абу-Акле. В ПА отказались передать Израилю пулю, извлеченную из тела погибшей, для проведения баллистической проверки оружия, которое использовалось на месте трагедии.
СМИ: Чиновник ПА озвучил пять требований палестинцев к Байдену. Палестинский чиновник считает, что администрация США может помочь создать надлежащий климат для возрождения израильско-палестинского мирного процесса.
Ранее Курсор писал, что президент Всемирного еврейского конгресса (World Jewish Congress) Рональд С. Лаудер заявил, что у президента США Джо Байдена есть «прекрасная возможность» решить израильско-палестинский конфликт.