Блинкен — Лапиду: США хотят, чтобы виновный в убийстве Абу Акле был найден

19:37, Сегодня
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госсекретарь сша энтони блинкен фото
Фото: скриншот из YouTube

Госсекретарь США заявил, что США все еще полагают, что один из офицеров ЦАХАЛа непреднамеренно убил журналистку Абу Акле. Блинкен заявил, что виновный должен быть найден.

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил вчера по телефону премьер-министру Израиля Яиру Лапиду, что, хотя Госдепартамент пришел к выводу, что ЦАХАЛ не убивал Ширин Абу Акле преднамеренно, он все же хочет добиться ответственности за этот инцидент.

Экспертиза пули, использованной для убийства Абу Акле, проведенная координатором по безопасности США в Иерусалиме, показала, что она слишком повреждена, чтобы сделать окончательное заключение. Однако, изучив результаты экспертиз Израиля и ПА, КСБ США заявил в понедельник, что смертельный выстрел, скорее всего, был произведен с позиции ЦАХАЛа.

Хотя Израиль был недоволен последним заключением, он полагал, что вопрос исчерпан, сообщили израильские официальные лица.

Однако это оказалось не так, поскольку Блинкен все же поднял этот вопрос в своем разговоре с Лапидом, в ходе которого он также поздравил его с назначением на пост премьер-министра.

Ранее Курсор писал, что в ПА согласились передать американцам пулю, убившую журналистку Абу-Акле. В ПА отказались передать Израилю пулю, извлеченную из тела погибшей, для проведения баллистической проверки оружия, которое использовалось на месте трагедии.

СМИ: Чиновник ПА озвучил пять требований палестинцев к Байдену. Палестинский чиновник считает, что администрация США может помочь создать надлежащий климат для возрождения израильско-палестинского мирного процесса.

Ранее Курсор писал, что президент Всемирного еврейского конгресса (World Jewish Congress) Рональд С. Лаудер заявил, что у президента США Джо Байдена есть «прекрасная возможность» решить израильско-палестинский конфликт.

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Автор материала:
Аарон Шендецкий
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