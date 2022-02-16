Блинкен: мы не увидели отступления российских войск от границы с Украиной

Генеральный секретарь НАТО заявил, что альянс также не видит признаков сокращения численности войск вокруг Украины. «На данный момент мы не видим никакого вывода российских войск», — заявил он.

Западные лидеры заявляют, что они не увидели конкретных доказательств того, что Россия отвела часть своих войск от границы с Украиной, несмотря на обещания президента Владимира Путина.

«Мы не видели отступления», — сказал ABC News госсекретарь США Энтони Блинкен. «Он может нажать на курок. Он может сделать это сегодня. Он может сделать это завтра. Он может сделать это на следующей неделе. Силы есть, если он захочет возобновить агрессию против Украины».

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс также не видит признаков сокращения численности войск вокруг Украины.

«На данный момент мы не видим никакого вывода российских войск», — сказал он перед началом встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе. «Если они действительно начнут выводить войска, мы будем это приветствовать, но это еще предстоит увидеть».

Курсор ранее писал, что британские СМИ назвали точное время вторжения России в Украину. Несмотря на то, что РФ заявила, что начала отвод войск от границы с Украиной, напряжение все еще остается высоким. И вот неназванный источник в американской разведке сообщил журналистам, что российские войска намерены атаковать Украину сразу с нескольких направлений. Более того, даже известно конкретное время.

Кроме того, Россия начала военно-морские учения в Баренцевом море. Учения между Россией и Норвегией являются частью более масштабных учений, которые вызвали опасения, что Москва может вторгнуться в Украину.

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