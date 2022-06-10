Блинкен: Последние действия Ирана еще больше усложняют усилия по восстановлению ядерной сделки

В заявлении Блинкен обвинил Иран в угрозе «дальнейших ядерных провокаций» и в «дальнейшем снижении прозрачности».

Госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг раскритиковал демонтаж Ираном камер, контролирующих его ядерную программу, заявив, что этот шаг «еще больше осложнит» усилия по спасению иранской ядерной сделки 2015 года и может привести к «углублению ядерного кризиса и дальнейшей экономической и политической изоляции Ирана».

Он назвал такие шаги «контрпродуктивными и еще больше осложняющими наши усилия по возвращению к полной реализации» ядерной сделки 2015 года, известной как Совместный всеобъемлющий план действий (JCPOA).

«Единственным результатом такого пути будет углубление ядерного кризиса и дальнейшая экономическая и политическая изоляция Ирана», — продолжил Блинкен. «Мы продолжаем настаивать на том, чтобы Иран выбрал дипломатию и деэскалацию».

Напомним, что органы безопасности раскритиковали поведение премьер-министра Нафтали Беннета после того, как он намекнул на связь между убийством нескольких иранских чиновников и Израилем на заседании Комитета по иностранным делам и обороне.

Курсор писал ранее, что США, Великобритания, Франция и Германия стремятся осудить Иран в МАГАТЭ.