Блинкен предупредил путина: за «фильтрацию» украинцев придется отвечать

Соединенные Штаты призвали россию* немедленно прекратить практику так называемой»фильтрации» украинских граждан. Этот процесс сам по себе преступный, к тому же сопровождается похищениями детей, разделением семей, пытками и казнями.

С таким заявлением выступил в среду государственный секретарь США Энтони Блинкен

Соединенные Штаты также осудили принудительные депортации на контролируемых и удерживаемых россией территориях Украины. Блинкен подчеркнул, что это является нарушением Четвертой Женевской конвенции о защите гражданского населения, а также может считаться военным преступлением.

Блинкен призвал российские власти не усугублять свою вину еще сильнее и срочно предоставить внешним независимым наблюдателям доступ к так называемым фильтрационным объектам и местам размещения принудительно депортированных.

По предварительным данным, отметил он, российские власти допросили, задержали и принудительно депортировали от 900 тысяч до 1,6 миллиона граждан Украины. Среди них — 260 тысяч детей, вывезенных в том числе и в изолированные регионы на Дальнем Востоке.

Международные эксперты подтверждают в своих отчетах, что российские власти намеренно разлучают украинских детей с родителями и похищают воспитанников из детских домов, чтобы затем передать их на усыновление в россии. Он отметил, что президент путин и его правительство не смогут безнаказанно продолжать свои злодеяния, ответственность придет обязательно.

Курсор также рассказывал, что в Мариуполе солдаты рф продолжают издеваться над местными жителями, которых пришли «освобождать». Жители некогда красивого развивающегося города вынуждены пить воду из луж и готовить на кострах, у людей нет доступа к медицинской помощи и связи с близкими.

СМИ: У россии осталось ракет на несколько месяцев войны. Россия за четыре месяца войны в Украине потратила более пяти тысяч ракет, большинство из которых были относительно современными, а сейчас у рф остались только старые, не точные ракеты.

Курсор сообщал, что кремлевский пропагандист обвинил США в затягивании прокси-войны с рф и возмутился поставками американского оружия для Украины. Больше всего его возмутила перспектива передачи систем залпового огня.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!