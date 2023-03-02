Блинкен встретится с лавровым впервые с начала войны в Украине: первые подробности

В ходе саммита G20 в Нью-Дели госсекретарь США Энтони Блинкен провел встречу с министром иностранных дел * россии сергеем лавровым.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

В свете напряженности отношений между россией и США из-за ситуации в Украине и приостановки россией действия СНВ, встреча была значимым событием.

По словам представителя Госдепартамента, встреча длилась около 10 минут, и Блинкен высказал обеспокоенность по поводу задержания американского гражданина Пола Уилана, а также призвал россию вернуться к выполнению Нового СНВ и поддержать Украину.

Накануне саммита, Блинкен заявил, что не планирует встречаться с лавровым или с министром иностранных дел Китая в рамках мероприятия.

Ранее «Курсор» сообщал о том, что Блинкен предостерег Ван И от помощи россии. США считают, что Китай может оказать смертоносную помощь россии в войне в Украине. Из-за этого госсекретарь США Энтони Блинкен сделал прямое предупреждение высокопоставленному китайскому дипломату, сказав ему не делать этого шага. Также он упрекнул Китай в использовании предполагаемого воздушного шара-шпиона над территорией США и призвал прекратить помогать россии уклоняться от санкций.

Тем временем лавров начал публично угрожать США. Глава мид рф сказал, что США и Британия перешли «красные линии» своей военной поддержкой Украины. Данное заявление было озвучено на пресс-конференции по итогам переговоров в Претории с главой МИД ЮАР Наледи Пандор. Также он подчеркнул, что США «ничем не гнушаются», угрожая, в частности, политическим деятелям, имеющим счета в американских банках, а также тем из них, чьи дети учатся в американских университетах.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!