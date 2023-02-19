Помощь Китая россии в войне: у Блинкена сделали предупреждение

США считают, что Китай может оказать смертоносную помощь россии* в войне в Украине. Из-за этого госсекретарь США Энтони Блинкен сделал прямое предупреждение высокопоставленному китайскому дипломату, сказав ему не делать этого шага.

Блинкен сделал предупреждение китайскому госсоветнику Ван И в субботу вечером на встрече в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности, во время которой он также упрекнул Китай в использовании предполагаемого воздушного шара-шпиона над территорией США. В откровенной встрече он также призвал Китай прекратить помогать россии уклоняться от санкций.

Торговля Китая с рф увеличивается, и страна покупает российскую нефть, но, вероятно, ниже предела цены в 60 долларов за баррель, установленного ЕС и группой государств G7.

Блинкен сообщил американским телеканалам, что у США есть информация о том, что Китай рассматривает возможность предоставления россии помощи, вероятно, включая оружие, для войны в Украине. Он ясно дал понять Ван, что Китай «будет иметь серьезные последствия».

«Существуют различные виды смертоносной помощи, которые они, по крайней мере, рассматривают для предоставления, включая оружие», — сказал Блинкен, добавив, что Вашингтон вскоре опубликует более подробную информацию.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.