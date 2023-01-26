«Красные линии» уже позади: лавров начал публично угрожать США

Метод «красных линий» — это уникальная технология отмщения, которая была придумана россиянами для описания своего внутреннего состояния безысходности.

«Красные линии» были придуманы руководством российской федерации* как метод запугивания геополитических оппонентов из-за поддержки Украины в военном противостоянии с рф. Неоднократно российские пропагандисты утверждали, что переход «красных линий» принудит россию использовать ядерное оружие против противника. Однако, в течении всего прошлого года, эти «красные линии» смещались, а за их нарушениями так ничего и не последовало.

А теперь ситуация дошла до абсурда, и глава мид рф сказал, что США и Британия перешли «красные линии» своей военной поддержкой Украины.

Подробнее об этом информирует информационное агентство ASPI.

По мнению лаврова, власти США переходят все границы, якобы угрожая третьим государствам из-за сотрудничества с россией. Данное заявление было озвучено на пресс-конференции по итогам переговоров в Претории с главой МИД ЮАР Наледи Пандор.

Помимо прочего, лавров отметил, что «угрожая и оказывая давление на других», США и Британия переходят все «красные линии». Глава мид рф также подчеркнул, что США «ничем не гнушаются», угрожая, в частности, политическим деятелям, имеющим счета в американских банках, а также тем из них, чьи дети учатся в американских университетах.

Также лавров уточнил, что американцы с англичанами посмели угрожать великим государствам, которые являются представителями тысячелетних цивилизаций.

Ранее «Курсор» информировал, что лавров сделал резонансное заявление о войне в Украине. Глава мид рф считает, что россия ведет войну не с Украиной, а со всем Западом, который спит и видит, как отменить все русское на планете.

Напомним, что лавров исключил любые переговоры с Зеленским. Пособник путина отметил, что лидер украинской нации выдвинул нереалистичные требования к переговорам, а значить никаких мирных договоров быть не может. Также лавров подчеркнул, что Украина не в состоянии самостоятельно принять решение по ведению переговоров, ей «руководит» США и не разрешает контактировать с представителями российской федерации.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!