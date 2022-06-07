Болгария категорически отказалась поставлять оружие в Украину

Высшие должностные лица Болгарии заявили о том, что страна и так делает достаточно для Украины. Министр экономики страны заявил, что вопрос о поставках оружия в Украину «закрыт».

Власти Болгарии отказали Украине в просьбе о поставках оружия для борьбы с российскими оккупантами.

«Народное собрание решило, что Болгария не будет экспортировать оружие в Украину. Дело закрыто», — заявила лидер Болгарской социалистической партии, вице-премьер и министр экономики Корнелия Нинова.

В свою очередь, премьер-министр Кирилл Петков заявил сегодня, что парламент уже принял решение о военно-технической помощи Украине, и власти страны будут его выполнять.

«Я думаю, что то, что мы сделали до сих пор для Украины, на уровне поддержки беженцев, на уровне тех средств, которые мы вложили до сих пор в гуманитарную помощь, что мы отремонтируем их технику, которую нельзя отремонтировать в другом месте, этого достаточно», — сказал он.

Премьер-министр напомнил, что Болгария поддерживает «все меры, когда речь идет о санкциях против россии».

Ранее редакция Курсора сообщала, что Зеленский анонсировал скорый перелом в войне с рф. Сейчас на поле боя в Украине ситуация, которая может обеспечить перелом в противостоянии, заявил президент, но не уточнил о чем именно идет речь. Вероятно, ВСУ готовы нанести россии сокрушительный удар.

Кроме того, наш сайт писал, что стали известны детали шестого пакета санкций ЕС против рф. Французское председательство в протоколе сообщило о деталях шестого пакета против россии, который был согласован сегодня.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!