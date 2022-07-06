Отставки продолжаются: уже более сорока чиновников Великобритании уволились

В Великобритании продолжается «флешмоб» отставок — десятки высших государственных чиновников покинули свои посты и призывают Бориса Джонсона сложить свои полномочия.

Менее чем за сутки 38 британских правительственных чиновников подали в отставку. Об этом сообщают британские СМИ.

«Министр транспорта Великобритании Грант Шеппс и министр Северной Ирландии Брэндон Льюис присоединятся к политикам, призывающим Бориса Джонсона уйти в отставку с поста премьер-министра», — сообщает Sky News.

Телеканал также отмечает, что менее чем за сутки свои посты покинули более 30 правительственных чиновников.

Стоит отметить, что Борис Джонсон заявил что не намерен покидать свой пост. «Работа премьер-министра состоит в том, чтобы провести страну сквозь трудные времена».

Курсор ранее писал, что правительство Великобритании покинули еще пять министров. Вчера правительство Великобритании покинули два министра, сегодня — еще пять. Среди покинувших сегодня — министр юстиции, министр школ и министр сельского хозяйства.

Также сообщалось, что Борис Джонсон предупредил о новом жестоком плане владимира путина. В замке Эльмау в Баварских Альпах открылся саммит стран G7, мероприятие должно завершиться 28 числа. В саммите G7 принимали участие американский президент Джо Байден и лидеры Британии, Канады, Франции, Германии, Италии и Японии, а также руководство Европейского Союза.

Кроме того, министр обороны Великобритании допустил войну россии с Европой. Также командующий британской армией заявил, что россия будет еще большей угрозой для европейской безопасности после войны в Украине, чем была раньше. Это случится при любых обстоятельствах.