Борис Джонсон объявил о своей отставке

Борис Джонсон объявил, что принял решение уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии.

Борис Джонсон, объявив об отставке, заявил, что будет выполнять обязанности главы партии и правительства, пока не будет выбран новый лидер.

Он также сообщил, что процесс выбора нового лидера Консервативной партии должен начаться сейчас.

Борис Джонсон добавил, что поддержка Украины обязательно продолжится, несмотря на его отставку, и призвал Британию стать лидером в Европе по уровню поддержки Украины.

Отметим, что Джонсон отвергал призывы уйти в отставку после многочисленных скандалов, но сдался после того, как более 50 министров разного ранга и их помощники-консерваторы покинули его правительство и сказали ему уйти.

Ранее Курсор писал, что в Украине рассказали, что нужно ВСУ, чтобы победить россию до конца года. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал условие, которое поможет выиграть стране войну до конца 2022 года.

Курсор также сообщал, что в Минобороны Украины заявили, что в россии придумали несколько сценариев войны. Украина также закладывает несколько сценариев, ориентируется на действия оккупантов и понимает, каким образом нужно противодействовать.

Еще мы писали, что в россии рассматривают несколько сценариев того, как будут развиваться события на войне с Украиной. Оккупанты пытаются ориентироваться по ситуации.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!